SPETTACOLI BOLOGNA Dal film una commedia giudiziaria di Agatha Christie Al Duse di Bologna la Pièce tratta da Agatha Christie TESTIMONE D'ACCUSA testo ispirato alla pellicola anni Cinquanta di Billy Wilder

Esiste davvero il dramma in commedia giudiziaria perfetta (autobiografica) di Agatha Christie. Un intreccia su un giovane adultero accusato di omicidio interessato ai danni di una vecchia ereditiera. Un gioco complesso e perverso in tribunale. Una rasoiata teatrale profonda e affilata in vari colpi di scena così veritieri da delineare un mistero giudiziario con un linguaggio forense impeccabile. Sarà il pubblico direttamente chiamato in scena a decretare il verdetto (colpevole o innocente a seconda...).

