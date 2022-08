Dal mare al fiume con "i salentini" pop

Gli “Après” dal mare salentino al “Grande fiume” Padus, ai Trecasali sul Po, riva parmense sofferente in spiaggioni senz'acqua, che sembrano i lidi adriatici, accoglie la musica pazza del gruppo “Patchanka” anni Novanta senza limiti stilistici: “la classe”, dalle sigle delle Iene (Paris) e dai vari programmi radio-tv (Mammalitaliani) oggi cantano “Santa Marilena” nel cuore d'Emilia estrema che scivola nella bassa lombarda padana senza soluzione di continuità visto il Po che non ci sta... quasi più. Hanno aggiunto il latino con un tantino di rock e reggae per tornare alle origini riproporrano il disco da “Circo manicomio” e al messaggio sociale di “Salvador” scritto con DANTI. Intanto collaborano con Giuliano Sangiorgi e Caparezza. Oggi con la traccia “Chiringuito”, tormentone dell'estate, tornano al mare sul fiume.