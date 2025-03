Dal podcast di Pescio, a Fiorentino “Non è la storia di un eroe”

Dal podcast al palco. “Sguardi oltre la scena” torna nella sua proposta originale di modalità di incontro nuova, promuovendo un contatto più forte tra pubblico e artista. Con Mauro Pescio, linguaggi che si alternano in “Non è la storia di un eroe”. Ascolto e racconto di una vita dalle scelte sbagliate, storia di un uomo che tocca il fondo, ma che nella ricerca di un'altra possibilità, trova il riscatto. Un'ampia gamma valoriale emerge: fiducia, speranza, verità. Tratto da “Io ero il Milanese”, che da Raiplay arriva al Premio 2023 all'Italian Podcast Award – è podio nella sezione “Documentari” - per divenire poi libro in edizioni Mondadori.

'Sguardi oltre la Scena' sarà di nuovo a Fiorentino il 6 aprile con “Musica nell'Aria” di “Solo in Due”, gli artisti sammarinese Barbara Andreini e Gabriele Antonelli.