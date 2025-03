SGUARDI OLTRE LA SCENA Dal podcast di Pescio, a Fiorentino “Non è la storia di un eroe” Per San Marino Teatro

Dal podcast al palco. “Sguardi oltre la scena” torna nella sua proposta originale di modalità di incontro nuova, promuovendo un contatto più forte tra pubblico e artista. Con Mauro Pescio, linguaggi che si alternano in “Non è la storia di un eroe”. Ascolto e racconto di una vita dalle scelte sbagliate, storia di un uomo che tocca il fondo, ma che nella ricerca di un'altra possibilità, trova il riscatto. Un'ampia gamma valoriale emerge: fiducia, speranza, verità. Tratto da “Io ero il Milanese”, che da Raiplay arriva al Premio 2023 all'Italian Podcast Award – è podio nella sezione “Documentari” - per divenire poi libro in edizioni Mondadori.

'Sguardi oltre la Scena' sarà di nuovo a Fiorentino il 6 aprile con “Musica nell'Aria” di “Solo in Due”, gli artisti sammarinese Barbara Andreini e Gabriele Antonelli.

