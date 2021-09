Dal Principato di Monaco a San Marino, ecco la mostra della Fondazione Principe Alberto

In piazza del Campidoglio, a Roma, la mostra “Uomo – Fauna selvatica”, che dal Principato di Monaco arriverà a San Marino. In una piazza che ha ritrovato i suoi turisti e il suo caos abituale, fino al 20 settembre, all'aperto perché così hanno espressamente voluto gli organizzatori, si possono ammirare le splendide fotografie della mostra “Uomo – Fauna selvatica”, realizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco. All'aperto perché al centro c'è proprio il rapporto tra uomo e ambiente, non sempre idilliaco, e a farne le spese sono gli animali, la natura. Tutte foto di grande impatto, perfette per catturare l'attenzione. A dicembre dunque la mostra arriverà a San Marino. Tra le prime visitatrici in Campidoglio, la sindaca Virginia Raggi, dal momento che la mostra gode del patrocinio del Comune di Roma, e che prima del giro inaugurale non ha mancato di manifestare apprezzamento per i contenuti e il messaggio lanciato dall'esposizione.

Nel video le interviste a Marco Colasanti, presidente Fondation Prince Albert II de Monaco Roma; Clarissa Burt, attrice, e l'intervento di Virginia Raggi sindaca di Roma