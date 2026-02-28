Dal romanzo di Putin: la storia annunciata

Trent'anni fa i presupposti della Russia odierna dopo Yeltsin mentre Putin scala il potere con il regista Baranov. Il factotum artista prestato alla politica si confessa raccontando la spia diventata presidente. Come l'Unione Sovietica da Federazione di Eltsin diventerà la Santa Madre Russia dello zar moderno. Mosca al centro del cambiamento: la capitale dove tutto è possibile tra arrivisti e idealisti. Vadim Baranov attraverso una donna, Ksenia, capirà che l'arte e la morte trasformeranno Putin in uno stratega di potere.







