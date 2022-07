Dal video mapping dedicato al Giappone a Visionnaire: è magia nelle notti sammarinesi

Torna a San Marino il Nippon Matsuri, festival della cultura giapponese arrivato alla quinta edizione: sulla facciata di Palazzo Pubblico il suggestivo video mapping. In contemporanea alla Cava dei Balestrieri le prove generali di Visionnaire Performing Arts Experience in attesa della prima di questa sera. E domani si replica

Quinta edizione per il Nippon Matsuri e si riaccende la magia del video mapping sulla facciata di Palazzo Pubblico. Sviluppato anche quest'anno dal corso di Design dell’Università degli Studi di San Marino per dare agli studenti l’opportunità di collaborare ad una importante iniziativa mettendo in pratica ciò che hanno imparato durante il “Laboratorio di video e multimedia” dei docenti Raffaele Cafarelli, Angela Gennaretti ed Elena La Maida, sotto la supervisione del Direttore del corso di laurea, Riccardo Varini. “Messaggi di pace e sguardi verso il futuro si intrecciano a un magistrale trionfo di colori, fiori, pattern, simboli ed elementi caratteristici dell’immaginario della cultura giapponese”.

E a qualche decina di metri di distanza è ancora magia nella notte sammarinese. Alla Cava dei Balestrieri ieri sera - venerdì 15 luglio - le prove live, accessibili al pubblico, del grande appuntamento con Visionnaire Peforming Arts Experience, lo show che unisce arte performativa, musica, danza ed effetti speciali. E già sale l'attesa per la prima ufficiale di questa sera (domani, domenica 17 luglio si replica), “A riveder le stelle 2.0” si annuncia oltremodo spettacolare grazie all'imponente opera di allestimento volta a stupire le persone che assisteranno allo show.