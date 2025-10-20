Dall'aristocrazia romana al presidente Mattarella: ecco la Tenuta Presidenziale di Castelporziano

A circa 25 km dal centro di Roma, grande quanto l'intera Repubblica di San Marino, visto che si estende su una superficie di 60 km2, circa 6000 ettari, la Tenuta Presidenziale di Castelporziano racchiude larga parte di un ampio territorio anticamente noto come “laurentino”, in riferimento alla città di Lavinio-Laurento, legata alle vicende leggendarie dello sbarco di Enea. Dopo gli insediamenti dell'aristocrazia romana, con ville della famiglia imperiale e dello scrittore Plinio il Giovane, il possedimento nel 1568 è acquisito dalla famiglia fiorentina Del Nero, fino al 1823, anno in cui il duca Grazioli subentra nel possesso, intensificando le opere incentrate soprattutto nell'area del Castello. Nel 1872 lo Stato italiano acquista la Tenuta per i Savoia, come riserva di caccia. Nel 1948, in base alla Costituzione, entra a far parte della dotazione del Presidente della Repubblica, e dal 2015, uno dei primi atti del presidente Mattarella, ospita anche un centro estivo per persone con disabilità. L'amore e la dedizione del personale verso la Tenuta e le sue attività sono evidenti. Qui hanno trovato casa centinaia di ungulati allo stato brado, cinghiali, caprioli, daini e cervi. L'attività venatoria è vietata dal 1977. In cinque percorsi naturalistici, aperti al pubblico previa prenotazione, si ammirano ambienti di straordinario interesse biologico, con grande varietà di habitat e di ecosistemi. La foresta di Castelporziano è anche un ottimo rifugio per molte specie di uccelli, stanziali e migratorie. Da diversi anni è attiva una stazione di inanellamento per lo studio dell'avifauna migratoria, e la Tenuta è anche un sito di ricerca utile a valutare gli effetti del cambiamento climatico. Purtroppo la pineta è stata attaccata da un parassita, ma è in corso un progetto di riforestazione, finanziato con fondi PNRR.

Nel video le interviste a Giulia Bonella, direttrice Tenuta presidenziale Castelporziano, e a Daniele Cecca, vice direttore Tenuta presidenziale Castelporziano







