Dall'Eurovision al Cavern, il locale in cui sono nati i Beatles

Dalla prima semifinale i nomi dei primi 10 finalisti. Sono Croazia, Moldova. Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Israele, Portogallo, Svezia, Serbia e Norvegia. Rispettate le attese nella prima semifinale dell'Eurovision di Liverpool. Tra i 10 su 15 che accederanno alla semifinale ci sono gli artisti che finora sono considerati tra i grandi favoriti e cioè i rappresentanti dei Paesi scandinavi, Svezia, Finlandia e Norvegia – quest'ultima con Alessandra Mele, padre italiano e madre norvegese. Molto apprezzati in sala stampa e tra il pubblico anche il rappresentante della svizzera Remo Forrer e i croati ET3, unico gruppo ad aver superato il taglio I Piqued Jacks, portacolori di San Marino, si esibiranno giovedì nella seconda semifinale che decreterà altri 10 finalisti per la gran finale di sabato.

Oggi giornata di interviste per i ragazzi di Pistoia che questa sera suoneranno invece per la prova giuria che come sempre non viene trasmessa in diretta tv.

Beatles ed Eurovision Song Contest: a Liverpool un incontro all'insegna della musica del momento e della musica eterna dei fab four di Liverpool e dei suoi simboli che corredano le pareti e gli allestimenti del Cavern in un'atmosfera unica che continua ad attirare tantissime persone curiose di vedere il locale in cui i Beatles hanno cominciato la loro intramontabile epopea.



L'intervista al Capo delegazione per San Marino Marco Vannuzzi



dall'inviato Luca Salvatori

