CLASSICA “Dall'Italia agli Usa”: il Quartetto Saxophonie chiude la 26° Rassegna Musicale d’Autunno Ciavatta: "Ogni concerto proposto - sottolinea - ha indagato diversi aspetti della musica colta, con programmi spesso nati per San Marino e per questa edizione 2024”

Saxophonie Quartet sul palco del Teatro Titano: l'ensemble di giovani musicisti, tutti nati intorno al 1999 – non a caso data della prima edizione della Rassegna Sammarinese - si è aperto con “Rossinimania”, arrangiamento per sassofoni delle principali Ouverture d’Opera del compositore pesarese. A seguire alcune “Pagine” dal repertorio di Salvatore Sciarrino. Poi, nel viaggio "Dall'Italia agli Usa", le musiche di Gershwin, Joplin e Torke. Fino alla chiusura con “Allegro ma non troppo”, tratto dal quartetto “Americano” di Dvorak, capolavoro assoluto della musica tardo romantica. Nel bis, un “Tango”, fresco ed originale scritto dal M° Ortolano.

Gretha Mortellaro, Christina Summa, Tommaso Ronchetti e Luca Chiarini, hanno così riscaldato il teatro con l’energia di giovani artisti, a degna chiusura della rassegna che da alcuni decenni è l’unica stagione di concerti di musica classica sammarinese, grazie all’Associazione Musicale Camerata del Titano. Soddisfatto il direttore artistico, M° Augusto Ciavatta: "Ogni concerto proposto - sottolinea - ha indagato diversi aspetti della musica colta, con programmi spesso nati per San Marino e per questa edizione 2024”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: