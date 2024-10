UNA VOCE PER SAN MARINO Dall'Italia e dall'estero per sognare l'Eurovision: giornata di casting a 'Una Voce per San Marino' C'è chi è alle prime esperienze e chi invece ha già calcato palchi di contest affermati nel panorama musicale italiano. La speranza è quella di arrivare alla finale del 22 febbraio

Dall'Italia e dall'estero per sognare l'Eurovision: giornata di casting a 'Una Voce per San Marino'.

Napoli, Milano, Torino, ma anche Oslo: sono solo alcune delle città da cui arrivano i cantanti che si esibiranno per i casting di Una Voce per San Marino che proseguono al San Marino Outlet Experience. Un contest che si caratterizza sempre di più per la sua vena internazionale e che attrae giovani e giovanissimi che arrivano non solo da tutta la penisola, ma anche dall'estero.

Accademia, esibizioni e, quest'anno, anche la possibilità di partecipare al talk televisivo condotto da Mate e che sarà trasmesso in tutta Italia. Una chiacchierata in cui i cantanti si raccontano, raccontano le loro musica, i sogni, le emozioni che vivono attraverso i brani.

C'è chi è alle prime esperienze e chi invece ha già calcato palchi di contest affermati nel panorama musicale italiano. La speranza, per tutti coloro che oggi si esibiranno davanti ai giudici, è quella di arrivare alla finale del 22 febbraio al Nuovo di Dogana.

