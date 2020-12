PRIME FILM RSM Dalla Berlinale a Pantani bei titoli sul Monte Da stasera, domani e per il weekend anche al pomeriggio, SAN MARINO CINEMA porta in prima visione al Concordia “Undine” film tedesco premiato alla Berlinale 2020 e “Il Caso Pantani”

Un'onda d'amore folle (il “mito di Undine” del folklore mitteleuropeo che perseguita gli amanti) oltre la realtà la sorte si abbatte su una donna (Paula Beer miglior attrice alla 70^ Berlinale dove il film vince anche il Premio delle Critica) di professione studiosa di storia al museo rimasta vedova dell'uomo della vita. Christian Petzold è uno dei registi tedeschi più amati e paragonto, non senza ragioni almeno in Germania, a Lynch e Polansky. Solo a San Marino direttamente in sala un film conturbante e raffinato riassumubile nella battuta: “Se mi lasci dovrò ucciderti”. Di Pantani sappiamo tutto ma per la prima volta il cinema ne racconto il lato sconosciuto e la cronaca emersa di recente che scagiona con tanta umanità il campione di Cesenatico dalle accuse piu amare e infamanti. Gia presentato alla famiglia in riviera quest'estate, la pellicola di Domenico Ciolfi con Francesco Pannofino, parla esplicitamente di omicidio, di un uomo in fuga dalla vita e dal circo mediatico, la notte di San Valentino, in un residence a Rimini nel 1999.

fz

