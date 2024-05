DOCUMENTO RARO Dalla Disney gli ultimi Beatles LET IT BE dall'ultimo album dei Beatles uscito nel 1970 dopo la registrazione di Abbey Road del 1969 in versione restaurata su Disney+

Provavano canzone e disco della Apple Records da un po' ma non sapevano che sarebbe stato l'ultimo del gruppo. 55 anni fa fecero il concerto sul tetto di Savile Row in pieno inverno a Londra interamente ripreso e fotografato dalla troupe di Lindsay-Hogg. Performance a sorpresa dopo il soundcheck live dal tetto con la gente assiepata di sotto, polizia e confusione: inimitabile. Immortale anche il backstage e le improvvisazioni prima del live in un ambiente famigliare si sente Lennon dire: “speriamo di aver superato l'audizione...”.

