REGIONE CREATIVA Dalla Romagna alla Romania: un film di strada cesenate “EST - Dittatura last minute” road movie partito da Cesena finanziato dalla Regione alle Giornate degli Autori di Venezia77 prodotto da Genoma Film in collaborazione con Rai Cinema per il contributo di Teche Rai e Istituto Luce - Cinecittà

Poco prima che cadesse il Muro... tre ventenni (PAGO, RIGHI e BIBI) direttamente dalla tranquilla Cesena nel 1989 vivono un'avventura a EST di Berlino... in pieno regime sovietico la svolta: tutti in Romania! 10 giorni di “zingarate on the road” verso Bucarest dove incontrano Emil, un rumeno in fuga per la vita lasciando moglie e figlia. Tra la paura della dittatura e i cambiamenti politici in corso una storia a colpi di scena e gag tratta dal libro ADDIO CEAUSESCU di Paganelli - Receputi che partecipano anche alla narrazione del film. Storia di una valigia sballottata là e qua, nascosta, buttata e ritrovata (proprio come le vicende quotidiane di ognuno). La borsa è la 'cosa' deputata a rappresentare il giusto valore dell'esistenza quando manca la libertà a EST e diamo tutto per scontato a OVEST. Storia vera girata tra la via Emilia e L'Est comunista, dalla Romagna alla Romania, racconta un viaggio in un mondo che non c'è, più.

fz

Intervista con Antonio Pisu Regista film



