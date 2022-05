Dalla "trilogia pasoliniana": il corvo di Togliatti

La pellicola restaurata 2 anni fa dalla Cineteca di Bologna (L'Immagine Ritrovata) con il Luce-Cinecittà è del 1965/66 per la fotografia di Tonino Delli Colli e le musiche di Ennio Morricone mentre i versi dei titoli li canta Domenico Modugno. È un viaggio picaresco in forma di apologo favolistico d'un umorismo 'lunare' tra boom economico e storie medioevali francescane ma al cinema. L'opera “più povera e pura”- scrive il regista- neorealista in figure postume della Commedia dell'Arte. Il corvo è Pasolini stesso che muore... (magiato non solo per fame dal sottoproletariato così amato). Totò è un monarchico e Davoli un compagno nelle parti dei frati Cicillo e Ninetto insegnano (cristianamente) l'amore a passeri (uccellini) e sparvieri (uccellacci), insieme... mentre Mao, al tempo, rispondeva alla domanda: dove va l'umanità? Boh!.

