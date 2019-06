Dalla VISUAL NOVEL: La farfalla perduta vola in paradiso aspettando la fine...

Al cinema

La V guerra del santo Graal sulla reliquia dei desideri cambia il destino, ma quello guidato dal fato oscuro... Lo scontro epocale iniziato a Fuyuki city, 10 anni prima, è causato dai maghi delle 3 casate. Ombre su Master, Assassin e Servant che cadranno tutti nella saga degli ANIME più popolari del Giappone nel secondo episodio della trilogia Heaven's Feel. E pensare che tutto deriva dalla visul novel prodotta nel 2004 nel paese del Sol Levante in 400 milioni di copie vendute. Il risultato dopo 15 anni è stato esplosivo: manga, romanzi, videogiochi e trasposizioni animate anche di natura cinematografica in tutto il mondo. L'ultima farfalla oscura vola anche su San Marino in attesa del pezzo finale di pregio tratto dal trittico per SENTIRSI IN PARADISMO al cine con i manga. fz