Dalle lezioni-concerto dell'Ims alle iniziative per l'International Jazz Day

Una forma d'arte che parla tante lingue. Il Jazz, nato all'inizio del 900 dall'incontro tra la cultura africana e quella europea, viene celebrato ogni 30 aprile con una Giornata internazionale dedicata stabilita dall'Unesco. Anche a San Marino diverse iniziative, che si affiancano a lezioni-concerto al Teatro Titano organizzate dall'Istituto musicale sammarinese per i ragazzi delle superiori nelle mattinate del 18,19 e 24 aprile. Assieme al Rimini Jazz Club, poi, gli eventi promossi dalle Segreterie di Cultura ed Esteri e affidati alla direzione artistica di Sara Jane Ghiotti. Si parte al Titano con “Charlie Parker, prega per me”: parole e musica della Beat Generation, a cura di Michele Selva. Prossimo appuntamento il 26 aprile alle 20 all'Ims con una lezione concerto aperta al pubblico. Sabato 29 alle 11.30 Rialto Ripples Rag, una lezione – concerto per le Scuole Medie. "Ci siamo dedicati molto alla divulgazione, soprattutto nelle scuole - spiega la Ghiotti -, per far conoscere il jazz ai ragazzi. Per il main concert del 30 aprile mi esibirò con il Gershwin Quintet in un viaggio musicale dedicato alle figure di George Gershwin, che ha tentato di dare dignità al jazz, ed Édith Piaf, in occasione del sessantennale dalla scomparsa".

