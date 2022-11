MUSICA Dalle Marche a San Marino, il metal degli Ibridoma: temi sociali e Covid nel nuovo album della band Norimberga 2.0 è il titolo del sesto disco del gruppo. Nell'album anche un messaggio di sensibilizzazione sul fenomeno delle persone scomparse

Una musica potente nel suono e nel messaggio. Anche con il nuovo album gli Ibridoma rompono tutti i luoghi comuni su un genere, il metal, solo all'apparenza duro: Norimberga 2.0, ultimo disco in studio della band maceratese, parla di temi sociali: dal fenomeno dei bambini scomparsi, in Italia e nel mondo, al Covid.

10 tracce. Un percorso di brani heavy metal composti durante la pandemia e segnati dal difficile periodo. Per gli ultimi dischi la musica degli Ibridoma è passata anche per San Marino: Norimberga 2.0 è stato missato nei Domination Studio di Simone Mularoni. Nata nel 2001 nelle Marche, la band non si è mai limitata alla sola produzione di dischi: tanti i concerti all'estero in Paesi europei dove il metal è più apprezzato e seguito rispetto all'Italia. E ora si preparano a tornare sul palco.

Nel servizio, l'intervista a Christian Bartolacci, cantante degli Ibridoma

