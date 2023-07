BUD SPENCER E TERENCE HILL Dalle sberle al mito: arriva in Italia lo Spencerhill Festival L'evento a Gubbio dal 27 al 30 luglio. Annunciato un documentario sui fan della storica coppia del cinema italiano.

A Gubbio si celebra lo Spencerhill Festival, l'evento più grande al mondo dedicato a Bud Spencer e Terence Hill, per la prima volta in Italia.

"Una festa di quattro giorni con la quale festeggiamo la passione, l'amore e il culto per Bud Spencer e Terence Hill. - annuncia Matteo Luschi, direttore del festival - Ci saranno concerti dal vivo, ospiti famosi, attori che hanno collaborato con loro, concorsi, giochi, attrazioni uniche e il cibo speciale che l'Umbria riesce ad offrire".

Fra gli ospiti d'onore anche i figli e la moglie di Bud Spencer e Jess Hill, figlio di Terence, profondamente colpito dall'affetto ricevuto dai fan. "C'è chi è semplicemente appassionato dei film e chi ha un legame più profondo, - annuncia - per questo ho deciso di fare un documentario su di loro. Noi saremo qui a girare giorno e notte, a Gubbio. C'è una troupe che ho portato da Los Angeles, ci sono i miei amici, ci divertiremo".

La storica coppia dei "sorrisi e cazzotti", interprete di 18 film, continua ad essere amatissima non solo in Italia, ma anche in altre nazioni come Germania, Francia e Ungheria. I biglietti per lo Spencerhill Festival sono stati acquistati in tutto il mondo e c'è chi spera di vedere sul palco anche Trinità in persona, Terence Hill. "Lui ha tanta voglia di venire, - rivela Jess - quindi penso che verrà".

Nel servizio l'intervista a Matteo Luschi, (direttore Spencerhill Festival) e a Jess Hill

