'DAMS50': "le Albe" in cattedra

50 anni fa, dal 71-72, Il primo DAMS d'Italia nel corso sperimentale bolognese. Ciclo di dialoghi creativi riservati agli universitari in cui Marco Martinelli con Ermanna Montanari intrecciano il percorso formativo delle Albe con UniBo. Cinema e teatro, i princìpi compositivi di un'opera che compenetra l'altra nonostante i diversi linguaggi. La fotografia e il film dialogano con la scena teatrale. Montaggio e recitazione dal palcoscenico al set passando dalla pellicola evocativa sulla figura della leader birmana SAN SUU-KY alla non-scuola sulla DIVINA COMMEDIA. Stupidità e dialogo epidemico: quando i morti diventano numeri... per gli autori il dramma sta nel rapporto collettività e persona (SALMAGUNDI allegoria del 2004- RUMORE DI ACQUE sui migranti, testo del 2010). “Il segreto del coro nel tempo della solitudine obbligata” raccoglierà i laboratori in una performance finale su: prima che nascesse il teatro cosa c'era? Il coro di canti dionisiaci in ditirambi. Lì si rispecchia l'intera città e non si distinguono attori e spettatori: TUTTI SONO TUTTO. Quando nasce la rappresentazione scenica e musicale sul palco il CORO originario rimane. Cerniera e simbolo della unità diventa il simbolo del “teatro incarnato nella polis”, e così avviene oggi nella vita.

fz