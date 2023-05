Daniela Malpeli presenta Cuore all'Ombra, romanzo in crowdfunding

Nel video, l'intervista a Daniela Malpeli

È il saluto delle autorità ad introdurre la presentazione di “Cuore all'ombra”. Dal Capitano di Castello di Borgo, Barbara Bollini, che ha appoggiato l'evento, e dal Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi, che ne dà il patrocinio, viene messa in evidenza l'importanza di sostenere iniziative culturali o di espressione artistica come quella della scrittura, che provengono dalla comunità e per la comunità, nella ricchezza che portano. Ancora prima del libro, della sua trama e contenuti, si guarda alla formula editoriale scelta da Daniela Malpeli, giornalista appassionata alla scrittura sin da bambina: diari, racconti brevi, ora il primo romanzo con la casa editrice Bookabook.

“Un romanzo che ho pubblicato con una casa editrice di Milano – spiega - che lavora con un metodo innovativo che è quello del crowdfunding: c'è stato un lavoro di raccolta fondi per arrivare alla pubblicazione di questo libro”. Appena uscito, è un libro che in qualche modo ha già un proprio pubblico e in dialogo con Anna Chiara Macina si parte dall'avventura editoriale del crowdfunding per poi arrivare al cuore di “Cuore all'ombra”. “È un romanzo di narrativa contemporanea – dice ancora la Malpeli - quindi un racconto molto psicologico, intimista, con una storia che parte da un presupposto molto forte e con un finale a sorpresa...”.

“Bea Biscottini ha deciso di morire. Dopo trent'anni di scelte sbagliate questa è la prima cosa sensata che farà – così recita la sinossi – Ne è convinta, ma non ne è altrettanto convinta la vita, che ha iniziato a metterle i bastoni fra le ruote, gettando sulla sua strada una serie di stravaganti e improbabili personaggi”.

