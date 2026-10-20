Daniele è Pino di Napoli per noi

Lo chiamavano “Pinotto” i suoi anche in casa. Prima della leggenda verso il mito dopo tanto successo c'è il ragazzo: JE SO' PAZZO, e la morte. Massimiliano Caiazzo è il cantante nella finzione. Prosatore, invece, racconta con il produttore il retroterra di Pino quello vissuto nei quartieri tra gli odori di Napoli e la sua gente. La famiglia ha testimoniato l'artista attraverso la persona che ancora è nella memoria di una città e di un intero paese: condividere l'uomo, l'amico e il genitore, nel figlio Alessandro autore di un libro con tutto l'amore che c'è.







