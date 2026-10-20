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Daniele è Pino di Napoli per noi

Pino Daniele prima del grande successo: il ragazzo napoletano dietro la sua musica. Visto per voi: dopo la prima romana il biografilm di Nicola Prosatore tratto dal libro del figlio Alessandro in sala cinematografica intorno a noi

di Francesco Zingrillo
20 ott 2026

Lo chiamavano “Pinotto” i suoi anche in casa. Prima della leggenda verso il mito dopo tanto successo c'è il ragazzo: JE SO' PAZZO, e la morte. Massimiliano Caiazzo è il cantante nella finzione. Prosatore, invece, racconta con il produttore il retroterra di Pino quello vissuto nei quartieri tra gli odori di Napoli e la sua gente. La famiglia ha testimoniato l'artista attraverso la persona che ancora è nella memoria di una città e di un intero paese: condividere l'uomo, l'amico e il genitore, nel figlio Alessandro autore di un libro con tutto l'amore che c'è.




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