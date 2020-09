RICORRENZA MORTE ALIGHIERI Dante (1321-2021) itinerante tra musica e poesia “BandaDante” concerto viandante dei tipi danteschi in poesia e musica popolari progetto ideato da Ambrogio Sparagna e Davide Rondoni per i 700 anni dalla morte partito da Bertinoro in collaborazione con il Museo Interreligioso

Una carovana dantesca che percorrerà l'anno del Settecentesimo dell'Alighieri, fiorentino, che a Ravenna riposa. “Vivi e morti” in parole e suoni tra il popolo e la gente comune un musico (SPARAGNA) e un poeta (RONDONI). Un tour internazionale di feste e spettacolo di strada. BandaDante ospiterà cantati, musicisti e attori, in un “incontro tra cielo e terra”, davvero pop secondo l'ensemble dell'Orchestra popolare italiana: in ogni città sarà un'anteprima. Contadini e pastori, in filastrocche e rime spesso improvvisate, declamavano Dante declinandone la Commedia popolare e contadina dell'amore e morte, nei secoli, tra campagne e città le più lontane. Organetto e zampogne, fisarmonica e voci, che ricordano la Commedia dell'arte strumentale o il Teatro di stalla contadino toscaneggiante come nella prosa poetica, maledetta, in lingua veneta del Ruzante.

Interviste con Davide Rondoni, Poeta e Ambrogio Sparagna, Musico



