25 MARZO “Dante al Titano”, il DanteDì sammarinese

Oggi è il DanteDì, la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta Dante Alighieri (1265-1321). La ricorrenza è stata istituita dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel 2020. La scelta del giorno non è casuale: il 25 marzo è la data che i dantisti riconoscono come l'inizio del viaggio nell'aldilà descritto letterariamente nella "Divina Commedia". Quest'anno il Dantedì ha una valenza simbolica ancora maggiore, perché cade in occasione del settimo centenario della morte del padre della lingua italiana.

San Marino Rtv celebra il Dantedì con “Dante al Titano”, in onda questa sera alle 19:50: dialoghi sulla Commedia, con brani letti dal Professor Maurizio Gobbi. Dal palco del Teatro Titano, insieme al Direttore di Rtv, Carlo Romeo, tanti ospiti, tra i quali l'ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri e il Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj. Un programma in collaborazione con la Segreteria di Stato alla Cultura e l'Ambasciata d'Italia a San Marino.

