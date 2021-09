TESTIMONIANZE DANTESCHE Dante "Exul immeritus" La Società Dante Alighieri ha prodotto un docu-film su DANTE: L'ESILIO DI UN POETA di Fabrizio Bancale in gran parte realizzato in Romagna tra Castrocaro, il Casentino e Ravenna, le prime immagini su piattaforma Dante Global

E' una storia romanzata e testimoniata “on the road” dagli abitanti dei borghi medioevali e dei castelli insieme agli interpreti di scena. Un lungo peregrinare dell'Alighieri fuggito da Firenze nel 1302 per 19 anni in Romagna-Toscana verso la via dei Romei da Ravenna a Venezia. 70 minuti dentro gli ultimi anni di vita del Sommo Poeta. Fabrizio Bancale da regista napoletano racconta un Dante inedito e ironico nei luoghi che hanno ispirato la Commedia per i 700 anni della morte aneddoti e ricostruzioni sconosciuti al grande pubblico. Approfondendo la conoscenza del nostro territorio impariamo storia e letteratura. Dalle terzine dell'EXUL IMMERITUS anche la sceneggiatura cinematografica pesca dalla DIVINA COMMEDIA.

