Dante in musica con la conversazione tenuta da Marco Capicchioni e Nicola Giaquinto

Prosegue il viaggio di Dante al Teatro del Palazzo Mediceo. Ieri conferenza-concerto "Dante in musica - Conversazione musicale", del Maestro Marco Capicchioni e Nicola Giaquinto: nata dalla collaborazione tra l’Associazione Dante Alighieri e l'Istituto Musicale Sammarinese.

Al pubblico sono piaciute le pillole di storia della musica, incentrate nel forte legame tra la figura e l'opera dantesche e il mondo della musica classica, quanto le virtuosistiche esibizioni del promettente concertista. Dalla tragica vicenda di Paolo e Francesca alle atmosfere infernali e paradisiache, sono numerose e trasversali le contaminazioni tra musica e letteratura. Il 'Prof Marco Capicchioni' ha delineato un vario e suggestivo panorama musicale che, attraversando secoli e correnti diverse, ha mostrato come le vicende narrate dall'Alighieri, il suo tenore intellettuale e la potenza della sua poesia abbiano ispirato compositori fra loro anche molto distanti. Colonna sonora la rapsodia di suites e brani selezionati per l'occasione ed eseguiti dal giovane pianista Nicola Giaquinto. L’Assessore alla Cultura del Comune di San Leo Francesca Mascella ha per questo ringraziato l’Associazione Dante Alighieri di San Marino per il sostegno alla manifestazione leontina. Un secondo contributo della “Dante” sammarinese a “Viaggiando con Dante – San Leo incontra Dante” sarà per l’incontro che si terrà sabato 21 settembre, alle 21, ancora al Teatro Mediceo; toccherà alla professoressa Valeria Martini, con Cristiano Pezzi e Giovanni Zonzini, per la conferenza-reading "La lunga sera di Virgilio. Il poeta nella selva a colloquio con l'Angelo e le Anime del Limbo".