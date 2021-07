Dante in un "Inferno" elettroacustico

INFERNO, La risposta italiana alla crisi del cinematografo che divenuto fenomeno da baraccone dopo i Fratelli Lumière percorrerà la strada della 7^ Arte con il montaggio scoperto da Méliès nei primi taglia e cuci accompagnati dalla musica in sala. EDISON STUDIO ha sonorizzato e reinterpretato voci e suoni del filmone del 1911 (restaurato e rigenerato dalla Cineteca di Bologna) prodotto con centinaia di comparse in 3 anni di lavorazione, 1200 metri di pellicola, un budget superiore alle 100mila lire e la distribuzione in tutti i teatri e le sale attrezzate della penisola. Campagna a tappeto del fondatore della Titanus, Gustavo Lombardo e le illustrazioni pubblicitarie ispirate alle tavole di Gustave Dorè. Nel primo colòssal del nostro cinema capitoli come canti e un rigore filologico sulla Commedia apprezzato dalla Società Dante Alighieri, istituzione culturale, che per la prima volta garantì il patrocinio all'operazione commerciale.

