ANNO DANTESCO "Dante Plus 700" fa il giro del mondo "Il Sommo Poeta: uno, nessuno e centomila volti” la mostra itinerante da Ravenna agli Istituti di cultura italiana nei continenti per tutto il 2021 dopo le precendenti edizioni alla Biblioteca “Alfredo Oriani”

150 artisti vari e uniti per il Sommo Poeta da portare in tutto il mondo con schizzi di creatività surreale e contemporanea per l'italiano più celebrato, letto e tradotto con la Commedia, in ogni angolo del pianeta. Influenze culturali che hanno radici a oriente e occidente rimandano all'attualità. Installazioni meccaniche, disegni (Milo Manara presente al Plus 2019), street art e contributi anche dal Giappone con il mangaka Go Nagai, papà di Mazinga, estasiato dalla pittura di Gustavo Dorè. Alessandro Barbero, poi, ne riscrive una biografia possibile come fece nel “Trattatello in laude” il Boccaccio.

Dai curatori dello spazio ravennate “Bonobolabo” nasce la collettiva per dare una nuova identita a Durante detto Dante degli Alighieri fiorentini ma in Romagna. Realtà aumentata e applicazioni per il cellulare. DANTE PLUS 700 anche in virtual tour. Dal 25 marzo durante il DANTEDI' partirà il viaggio del poeta online su www.danteplus.com dove l'Alighieri da un palazzo ottocentesco pieno d'affreschi in rosso entra muovendosi nella locandina dell'evento.

fz



