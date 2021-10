Dante pop al Mar

Una ironica e inusitata versione POP tra filologico e contemporaneo in mostra a cura di Giuseppe Antonelli e Giorgia Salerno non senza humour e ironia tipici della Romagna dantesca. Parole e figura di Dante in immagini evocative della Divina Commedia in centro storico. Tra cultura classica e approccio pop il Sommo Alighieri è più che mai tra noi comunicando una visione del mondo che affascina anche i giovani in ogni continente. Il poeta e il poema inscindibili dal viaggio dell'esule tra Toscana ed Emilia-Romagna. Personaggi e temi della Commedia s'intrecciano nella mostra diffusa e trasversale ravennate. Dal 300 ai videogame la cultura popolare ha ben assimilato il patrimonio dantesco. Un'icona pop e leggera con tante facce in ogni tempo: evoluzione di un mito che continua. Da Boccaccio ai cantastorie anche nella tradizione contadina il Sommo Poeta sopravvive al suo tempo sconvolgendo anche il nostro (libri, fumetti e film, ne sono la prova). Le donne della Divina rivivono nelle figure femminili testimoni in Commedia del percorso museale.



