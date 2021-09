INAUGURAZIONE RAVENNA Dante700: il 'distretto' dantesco di Romagna Apre Casa Dante a Ravenna progetto parte del Museo che completa il percorso espositivo 2021 con opere dagli Uffizi e dalla Biblioteca classense

La scacchiera ravennate del 700esimo dantesco aggiunge un elemento espositivo al complesso museale componendo CASA e MUSEO DANTE. La partita non si chiude con l'anniversario della morte perché le iniziative culturali continueranno per tutto il 2022. Spazi polifunzionali, bookshop, laboratorio didattico completano la corte meditativa della struttura aperta alla cittadinanza che onora il Sommo Poeta anche con un casa dei ravennati diretta dipendenza del vicino museo. Via Dante Alighieri a pochi passi dalla Tomba del poeta recentemente restaurata e le 2 nuove strutture vanno a formare il DISTRETTO DANTESCO della Città di Ravenna, un unicum turistico e culturale. In deposito a lungo termine dagli Uffizi alcune opere pittoriche e iconografiche ottocentesche. Pezzi provenienti dalla galleria di Palazzo Pitti: “Dante e Beatrice nel Purgatorio” del Pierini. “Dante presenta Giotto al Signore di Ravenna” del Mochi. La corte meditativa accoglie la gente nella Zona del Silenzio. In futuro spazio al design a busti e collezioni storiche oltreché contemporanee.

