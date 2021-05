Danza: ci lascia Carla Fracci. Nel 2019 a San Marino per un concerto su Piazza della Libertà

E' morta Carla Fracci. In mattinata le notizie sulle sue condizioni di salute avevano destato molte preoccupazioni. L’étoile della Scala aveva 84 anni. La regina della danza italiana, nata nel 1936 a Milano, nel capoluogo lombardo ha costruito la parte centrale della sua carriera studiando nella scuola di ballo della Scala, di cui poi è diventata étoile. Del 1955 il suo debutto sul palco del Piermarini che è stato un trampolino per i teatri più famosi del mondo. Al teatro è rimasta (con qualche alto e basso) sempre legata, tanto che il 28 e 29 gennaio scorso aveva tenuto una masterclass con i protagonisti del balletto Giselle andata in streaming sui profili della Scala e disponibile anche su Raiplay. Ospite di San Marino nel 2019, nell'ambito dell'evento "Donne che cantano" con la San Marino Concert Band su Piazza della Libertà.









La sua ultima intervista nel 2015 al microfono di Francesca Biliotti, come Ambassador Expo 2015. Nel 2010, madrina del DanzFest di Cattolica vedeva un futuro difficile per le nuove leve della danza e aveva criticato l’assenza di sostegno da parte delle istituzioni preposte.