Danza classica in diretta cinematografica: RAYMONDA dal Bolshoi

Viene da lontano la storica coreografia di Marius Petipa addirittura dalla Russia imperiale ottocentesca per fasti e costumi classici inimitabili. Scene di corte e romantici corpi di ballo: RAYMONDA, un'opera di storia vivente sulla danza. Lei è promessa sposa a un cavaliere crociato ungherese insidiata da un guerriero straniero d'oriente. Il Teatro Bolshoi fondato nel 1776 e la sua celebre compagnia di ballo sono la punta di diamante della cultura coreografica e musicale russe. Continua la tradizione che forma generazioni di artisti anche in occidente.

Le musiche sono di Alexander Glazonove e la coreografia di Yuri Grigorovich nella stagione 2019 e per il 2020. L'operazione Pathè Live ha fin qui coinvolto in contemporanea 1700 sale in 60 paesi aprendo il prestigioso sipario russo in diretta cinematografica; e Rimini c'è.

fz