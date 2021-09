EMILIA-ROMAGNA CREATIVA Danza d'autunno dal vero Performance AUTUMN LIVESTREAM in tempo reale della compagnia RAMBERT dal vivo su piattaforma e social eseguita e trasmessa in diretta dalle ore 21

Costruiamo un’ora, un giorno, una vita su ciò che ricordiamo di quanto abbiamo amato e perso. Il nuovo lavoro d'autunno del direttore artistico Benoit Swan Pouffer per Rambert2 è un viaggio inconsueto della mente e del cuore dentro il senso di sé: un'IO inaspettato che ci accompagna... I livestream di Rambert combinano l’immediatezza del teatro con l’intimità del cinema per produrre esperienze artistiche moderne. L'innovativo talent collettivo in sicurezza di Rambert2 nasce da quello di 650 danzatori all’inizio della loro carriera, selezionati per la loro eccezionale abilità e individualità, e si esibirà e trasmetterà Note To Self in diretta dagli studi londinesi di Rambert. Una esperienza nata per il cinema promossa online integrata dalle riprese filmiche e video in alta definizione da EMILIA ROMAGNA CREATIVA su RAMBERT HOME STUDIO.

