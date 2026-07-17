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Danza virtual-reale al Castello

AterBalletto porta il progetto VR Corner DANSITE al festival SPAESAGGI di Rocchetta Mattei nel bolognese

di Francesco Zingrillo
17 lug 2026

Arti performative e nuove tecnologie: “V Corner” è l'angolo della rete digitale multimediale della realtà virtuale presente in regione nei luoghi della cultura. DanSite, invece, è la piattafoma di trasformazione delle coreografie in esperienze visuali permanenti. I visori VR permettono al pubblico di fruire dell'arte digitale immersiva a 360°: tutt'intorno... Il festival si sposta a ROCCHETTA MATTEI di Grizzana Morandi in appennino collegando la rete dei siti al patrimonio culturale regionale. La scrittura dello spettacolo mette lo spettatore al centro cambiando il fulcro drammatico della rappresentazione. A volte la performance è in doppio: fase live e successivamente fase visibile in virtual. Nuovi accessi alla cultura per tutti.




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