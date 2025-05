SERIE TV Danzando con le stelle ÉTOILE, la serie sulla danza che ha cambiato il modo di vedere questa arte, realizzata tra il Metropolitan di New York e l'Opera di Parigi su Prime Video

Tra comedy e drama c'è di mezzo l'Oceano (di ironia) con cui i Palladino (autori e registi) trattano la materia: la modernità americana e la classicità francese sul mondo della danza in crisi strutturale ed economica per i cambiamenti epocali del mondo d'oggi. La trovata sta nel confondere e scambiare il balletto (artisti, coreografi, ballerini) statunitense con quello parigino: affrontarsi per imparare ad amarsi... Se è vero che il ballo classico è spesso un cliché 'settario' dove anoressia, dolore e psicosi varie, abitano le fantasie del pubblico in “Étolie” l'ironicomico cambia il registro della intera serie rendendola divertente (e con la danza non è poco). Ben oltre SARANNO FAMOSI il racconto a puntate è così fuori dagli schemi da diventare estremo nei dialoghi e soprattutto nella sceneggiatura coreografica. I personaggi come CHEJENNE scelgono la danza ma tifano per il pianeta se la giocano con un imprenditore-petroliere che è molto 'ballerino'... sull'ambiente e le risorse economiche utili.

