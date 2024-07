VIDEODANZA Danzando in fondo al mare THE DEEPEST DANCE la danza degli oceani nel video ipnotico dell'anno girato alle Bahamas dal “diver” (esperto filmmaker subacqueo) André Musgrove

Una coreografia caraibica subacquea “in fondo al mar” tra pesci esotici e relitti di navi perdute al largo delle Bahamas. La Ballerina-atleta ARIADNA è la regina dell'arcipelago a Nord della Florida davanti a Cuba dove la natura è già uno spettacolo di maree in movimento lento e profondo. Le profondità marine affascinano sempre soprattutto nell'Atlantico americano tra Golfo del Messico e Mar dei Caraibi c'è il palcoscenico naturale più adatto alla performance realizzata in THE DEEPEST DANCE in un video musicale ed emozionale da capogiro. Eleganza di movimento ed espressione artistica (libere, senza bombole) si sposano con il color perla dei fondali e il verde azzurro delle acque di mare delle location: una scenografia d'apnea in musica 'acquatica'.

