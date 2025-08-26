Danzare con la cittadinanza ferrarese

“La Città che Danza” é Ferrara in un programma partecipativo di cittadinanza che da anni coinvolge la gente prima del festival contemporaneo. A HUMAN SONG un progetto in più fasi della coreografa CHIARA FRIGO partito a luglio che proseguirà a settembre anche con POP e PERFORMER'S. Un lavoro aperto a tutti e per tutte le età con diversi background: un'intensa esperienza artistica e d'amicizia. La danza contemporanea dimostra di essere una pratica di condivisione e d'ascolto anche spirituale per confrontarsi sull'arte. Con il teatro condivide la gestualità e il movimento ma la danza apre spazi e gesti che completano e ampliano la performance attoriale recitativa partendo dal corpo e toccando l'anima artistica.

Partecipare per mettersi in gioco è una sfida che apre all'avventura coreografica e musicale non necessariamente professionale ma squisitamente umana. Le sessioni avranno luogo nella nuova Palazzina Marfisa D'Este dentro la rassegna INTERNO VERDE DANZA nel Giardino di Palazzo dei Diamanti e in sala prove del teatro. Formativo e performativo due aspetti che solo il balletto permette a pieno soprattutto a Ferrara.









