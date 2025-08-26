TV LIVE ·
Danzare con la cittadinanza ferrarese

I cittadini al centro della scena nei WORKSHOP del Teatro Comunale di Ferrara in attesa del FESTIVAL DI DANZA CONTEMPORANEA di inizi settembre

di Francesco Zingrillo
26 ago 2025

“La Città che Danza” é Ferrara in un programma partecipativo di cittadinanza che da anni coinvolge la gente prima del festival contemporaneo. A HUMAN SONG un progetto in più fasi della coreografa CHIARA FRIGO partito a luglio che proseguirà a settembre anche con POP e PERFORMER'S. Un lavoro aperto a tutti e per tutte le età con diversi background: un'intensa esperienza artistica e d'amicizia. La danza contemporanea dimostra di essere una pratica di condivisione e d'ascolto anche spirituale per confrontarsi sull'arte. Con il teatro condivide la gestualità e il movimento ma la danza apre spazi e gesti che completano e ampliano la performance attoriale recitativa partendo dal corpo e toccando l'anima artistica.

Partecipare per mettersi in gioco è una sfida che apre all'avventura coreografica e musicale non necessariamente professionale ma squisitamente umana. Le sessioni avranno luogo nella nuova Palazzina Marfisa D'Este dentro la rassegna INTERNO VERDE DANZA nel Giardino di Palazzo dei Diamanti e in sala prove del teatro. Formativo e performativo due aspetti che solo il balletto permette a pieno soprattutto a Ferrara.




