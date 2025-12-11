Dardust in "Stardust" impressionista

DARDUST con “Urban Impressionism” al Teatro Dehon tappa bolognese del Tour 2025-2026

Tra musica e architettura il movimento 'impressionista' (musicalità come pittura in pennellate armoniche: impressioni compositive contemporanee) di DARIO FAINI (Dardust) pianista, compositore e produttore. Il progetto parte dalle periferie umane ed esistenziali con un occhio al Brutalismo e al Postmodernismo architettonici, appunto. Dalle registrazioni in presa diretta dei suoni di sottofondo suburbano dei quartieri delle nostre città alle scene di vita che scorre: la tavolozza musicale diventa uno spartito e una esecuzione moderna e contemporanea (schizzi di sonorità come ferite). URBAN IMPRESSIONISM è modern classic non solo pop. La sua musica è metafora di ogni barriera: installazioni sonore (e poi, Dario non esclude nessuno!). DARDUST (Dario Dust nell'omaggio a Stardust di Bowie) è minimalista senza curarsi troppo dei dettagli: spazia nell'elettronica anche visivamente nei suoi concerti produce musica da vedere.







