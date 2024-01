SPETTACOLI REGIONE Das Kapital ovvero la finzione di una cosa IL CAPITALE della compagnia KEPLER-452 con il Collettivo operaio GKN spettacolo vincitore del Premio UBU all'Arena del Sole di Bologna a febbraio al Bonci di Cesena

Il tema del lavoro a teatro in piena crisi economica. Dopo lo spettacolo (venerdì 2 febbraio) anche la presentazione del volume IL CAPITALE un libro che ancora non abbiamo letto della collana Linea ERT e Sossella Editore. Nicola Borghesi con Enrico Baraldi guidano il progetto anche in scena legge il suo CAPITALE umano e politico con la consulenza scientifica di Giovanni Zanotti. Il testo critico di Karl Marx e attuale e attuabile all'oggi nell'era della new economy avanzata, robotica, intelligente solo se artificiale? Una storia collettiva raccolta in fabbrica dagli autori con operai-attori nella finzione di una cosa.

