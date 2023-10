DOCU-FANTASCIENZA TS DayZ. un gioco virtuale che vive in noi KNIT'S ISLAND un documentario dentro un videogioco di fantascienza al Trieste Scienze+Fiction Festival

Il Game di Bohemia Interactive è il noto DayZ. sull'apocalisse zombie, diffuso in tutte le piattaforme specializzate (condivisione dello stesso mondo virtuale in una partita collettiva contro il nemico non morto ottonando anche fra loro per sopravvivere).KNIT'S ISLAND entra di prepotenza nella documentaristica di fantascienza con un esperimento cinematografico unico proposto al festival tra scienza e fiction di Trieste per valorizzare territorio e cultura. Gli autori hanno vissuto davvero dentro il gioco per 1000 ore in centinaia di chilometri d'ambientazione interattiva con persone che interpretano i personaggi e giocano tra loro sfogando fantasie e violenze. Poi una mamma ha lasciato per correre dalla bambina mentre un altro si confessa davanti alla consolle e gli altri lo ascoltano interagendo: irrompe, così, la vita (videoludica?).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: