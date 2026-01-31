De Andrè in Ensemble da Nobel

Marinoni, voce, costumi e luci in musiche del Nidi Ensemble per oltre ¼ di secolo senza De Andrè. La sua musica, però, è rimasta con noi pure per le generazioni a venire: lo spettacolo non lo ricorda ma lo festeggia! Navigare tra le canzoni e le parole (che a volte non coincidono per il valore universale intrinseco) perché musica e poesia non sono la stessa cosa, e in Faber la canzone si (di)stacca dal parlato per diventare recitato: prosa poetica contaminata. Lo scoppio è dappertutto, appunto, e la musicalità esplode ovunque scheggiata di versi e note dalla perfomance di Marinoni-Nidi (ensemble, uniti, insieme). Nessuna nostalgia ma la riscoperta di un autore da Nobel come Dylan o Dario Fo che sapevano scrivere, recitare, e cantare come lui.









