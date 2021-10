BIOGRAFILM RIVIERA De André visto da De André “Deandré#Deandré. Storia di un impiegato” il documento speciale ricco di inediti e ricordi sul cantautore genovese Fabrizio raccontato dal figlio Cristiano solo oggi negli spazi d'essai in riviera

STORIA DI UN IMPIEGATO, un concerto e uno spettacolo, un album e una tournée di 2 anni, ideati e riarrangiati da Cristiano De André, e soprattutto un lungometraggio di Roberta Lena con fotografie, documenti e il parlato originale, di Fabrizio. Un'eredità artistica e a suo modo politica della vita del cantautore attraverso il rapporto padre-figlio ambedue musicisti e scrittori. Vedere oggi DE ANDRE' con gli occhi di DE ANDRE' rende contemporanea un'opera che è “La storia di un impiegato come rifiuto del potere a priori” - scrive Cristiano. Concerti dal vivo, manifestazioni e lotte sociali, in memorie storiche e famigliari che vengono anche da Dori Ghezzi e Filippo De André. Una storia della creazione che continua per memorie e sentimenti mai sopiti nei collaboratori e musicisti; dalla casa di Portobello in Sardegna ai ricordi del figlio ancora piccolo. Quasi una doppia biografia (una simbiosi, vera e propria eredità) che ci coinvolge tutti. Una rivoluzione in evoluzione continua...

fz





