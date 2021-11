De Filippo in teatro tra Emilia e Romagne

Gianfelice Imparato e Carolina Rosi

Ai pazzi si dice sempre di si. A quelli che non conoscono la normalità si dice di si per dir di no: negare la realtà misconoscendo la follia. “Ditegli sempre di si” a Michele Murri, il protagonista delle pièce di De Filippo, che è un matto “metodico” e perfezionista, almeno a parole... Piccole manie e stramberie quotidiane di conoscenti e famigliari trasformano la storia in una commedia degli equivoci proprio perché ogni parola (metafora, allegoria e similitudine) presa alla lettera diventa una verità dichiarata trasformando una opinione (anche leggera e ridicola) in una ragione (così finta da sembrare vera). Una catena di incidenti in equilibrio tra comico e tragico tramutano in farsa la rappresentazione perchè ai confini della normalità c'è un briciolo di follia per tutti. Secondo Eduardo anche noi CI DICIAMO SEMPRE DI SI quando non ci piace la vita che viviamo e purtroppo ultimamente capita spesso, a chiunque, visti i tempi...

fz