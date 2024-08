EVENTI ROMAGNA De Santis Quartet project “Armonie in crescendo” lo spettacolo di Silvia De Santis in quartetto a Russi di Ravenna per Emilia Romagna Festival estate 2024

Il Festival musicale regionale da 24 anni porta i migliori artisti in spazi e location significative del territorio con i loro lavori direttamente dal vivo alla gente: De Santis Quartet Project. Silvia De Santis si avvale di un'esperienza musicale corale fatta di sonorità ricercate che vanno dal soul al jazz: famosi i suoi “dietro le quinte” dei classici soprattutto al femminile come Alicia Keys, Lady Gaga, Porter e Nina Simone La performer ha cantato anche con Simona Molinari esibendosi in tutto il mondo e durante un tour internazionale ha tenuto uno spettacolo per la Casa Reale di Svezia.

