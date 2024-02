PRIMA FILM RSM De Sica interpreta la dimenticanza a San Marino San Marino Cinema in collaborazione con la Segreteria alla Sanità porta il film sull'Alzheimer I LIMONI D'INVERNO con Christian De Sica per la regia di Caterina Carone al Concordia per il weekend ultima replica martedì 27 febbraio

Pietro ed Eleonora. Un intellettuale separato alle prese con il suo ultimo libro e la dirimpettaia in crisi coniugale, si incontrano. Soffrono in comune il male di vivere: la solitudine. Lui affronterà la malattia della dimenticanza, L'Alzheimer, con l'aiuto e la cura di lei. Coltivano fiori e LIMONI D'INVERNO su balcone e terrazzo. Insieme faranno un percorso di riscatto dal dolore. La dolcezza drammatica della prova del comico De Sica è un esercizio di bellezza per lo spettatore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: