Debutta 'Giovedì in Centro': prime corse in notturna per il Treno Bianco Azzurro

Il Treno Bianco Azzurro è tornato a viaggiare anche in notturna, per la prima volta dopo oltre 82 anni. Ieri le prime corse serali lungo il tratto di ferrovia recentemente ripristinato, in occasione della prima di cinque serate dell’evento ‘Giovedì in Centro’.

Si è visto infatti il debutto dell’iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo e le associazioni di categoria USC, USOT, UNAS e OSLA, volta a valorizzare il centro storico anche nelle ore serali. Ristoranti, attività commerciali, musei e mostre sono rimasti aperti fino alle 23:30 mentre le principali piazze si riempivano con micro-spettacoli dal vivo di musica, giocoleria, e performance diffuse. A curare la direzione artistica, il maestro Antonio Ramberti.

La nuova rassegna proseguirà per altre quattro serate: la prossima tra una settimana, il 30 luglio. Poi il 6, 13 e 27 agosto. Anche in queste occasioni sono previste corse straordinarie dell’elettromotrice storica AB-03, dalle 20 alle 23; inoltre il servizio funivia resterà attivo fino all’una di notte e lo shuttle per Rimini vedrà l’aggiunta di due corse dopo le 22. L’estate sammarinese, dunque, si riappropria dei suoi spazi più suggestivi nelle ore più fresche della giornata, con cinque serate speciali che vogliono valorizzare il centro storico patrimonio Unesco offrendo a visitatori e cittadini un’esperienza che unisce shopping, spettacolo, cultura e accoglienza.







