MUSICA Debutto in Colorado: standing ovation per il Maestro Massimiliano Messieri La tournée del compositore di San Marino si concluderà il 18 aprile alla Steinway Concert Hall con il concerto “Essential Repertoire – Works of Opera and a Michigan Premiere”.

Grande successo negli Stati Uniti per il Maestro sammarinese Massimiliano Messieri, protagonista di un’acclamata tournée in Colorado. Il debutto americano si è aperto l’8 aprile con il concerto da camera “An Intimate Evening with the LSO”, interamente dedicato alle sue composizioni. Evento inaugurale che ha segnato l’inizio di un percorso artistico molto apprezzato dal pubblico. Sul palco il sassofonista Alex Sebastianutto e la pianista Yuki Mack, che hanno eseguito il Concerto in quattro movimenti “Elements” e una trascrizione dell’Ouverture de Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Interpretazioni di alto livello hanno valorizzato le composizioni, catturando l’attenzione degli spettatori. Il programma ha offerto un equilibrio tra tradizione e innovazione musicale.

Il momento clou è arrivato sabato 11 aprile con il concerto sinfonico “Pines of Rome & a World Premiere”, durante il quale la Longmont Symphony Orchestra ha eseguito in prima mondiale la Fantasia per grande orchestra “Invisible Cities”, commissionata insieme al direttore musicale Elliot Moore. Prima mondiale che ha rappresentato un punto culminante della tournée. L’opera, ispirata al libro Le città invisibili di Italo Calvino, ha conquistato il pubblico fino alla standing ovation finale.

Tournée negli USA tra concerti, formazione musicale e nuove esecuzioni



La permanenza negli Stati Uniti del compositore proseguirà con un impegno didattico: il 14 aprile Messieri terrà una lezione di direzione d’orchestra alla César Chavez Academy nell’ambito dello Sphinx Ouverture Program, iniziativa ispirata al modello educativo di Gustavo Dudamel. Formazione musicale che sottolinea il valore educativo della tournée. Un’occasione importante per condividere esperienza e competenze con giovani musicisti.

La tournée si concluderà il 18 aprile alla Steinway Concert Hall con il concerto “Essential Repertoire – Works of Opera and a Michigan Premiere”, che vedrà nuovamente protagonisti Sebastianutto e Mack, impegnati nell’esecuzione di opere del compositore sammarinese in prima esecuzione per lo Stato del Michigan.

Nel video la standing ovation finale ricevuta dal Maestro Messieri al concerto sinfonico “Pines of Rome & a World Premiere”

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