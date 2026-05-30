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Debutto italiano degli Horse Lords dal Maryland all'Angelica di Bologna

La band statunitense HORSE LORDS in anteprima all'ANGELICA Festival del Centro di Ricerca sperimentale Teatro San Leonardo bolognese prima tappa del tour Italiano (secondo appuntamento il 31 maggio a Torino, “Jazz is Dead Festival”)

di Francesco Zingrillo
30 mag 2026

Gli HORSE LORDS di Baltimora sono i “Signori dei Cavalli” per ironia (mai padroni...) tolkieniana e nomade (cavalieri mongoli e sinti, liberi!, delle steppe). L'album in uscita anticipato a Bologna dà il titolo al live europeo della band rock sperimentale e del collettivo undeground tra free jazz, math rock e musica microtonale in poliritmie anche vocali: DEMAND TO BE TAKEN TO HEAVEN ALIVE! (traduzione libera: perché io dico, e domando anzi voglio, essere portato in Paradiso ma da vivo!) tra estasi melodica e critica radicale. Il gruppo storico di 4 elementi (basso, chitarra, batteria, e fiati) è allargato alle diverse collaborazioni vocali e sonore soprattutto nel disco in uscita a metà giugno. Il collettivo è legato alla sinistra radicale americana d'ispirazione comunista: rifiuto del sacrificio capitalista nell'utopia concreta della felicità e bellezza (concrete) in terra.




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