“Dei Teatri” e degli attori tra cinema, web e tv

La storia dal 1971 in centinaia di spettacoli documentati e in parte filmati provenienti dall'archivio del Santarcangelo Festival teatrale più imitato da sempre anche all'estero. Tanti i protagonisti e i direttori artisti dalla fase politica anni 70 al Terzo Teatro fino alle realtà indipendenti con l'ultima edizione pandemica dei Motus a far storia recente. Proprio da qui ripartono gli autori del film. De Bernardinis e Dario Fo sono stati più volte al Teatro in Piazza solo Carmelo Bene e Vittorio Gassmann non hanno mai messo piede nella cittadella romagnola della scena moderna e contemporanea. Patino e Bacci, Attisani e Castiglioni-Marino, hanno guidato per decenni un evento che rispecchia da sempre la sperimentazione internazionale nel cuore d'Italia ogni estate da 50 anni.

Interventi dal Fesival di Venezia 2020 di Michele Mellara e Alessandro Rossi Registi bolognesi