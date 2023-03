JAZZ REGIONE MO "Delizia" in duo per piano e batteria Nell'ambito del Jazz Network regionale CROSSROADS 2023 alla Tenda di Modena “DIALOGUE'S DELIGHT” del duo TRUMMER-ANGELUCCI

Olivia Trummer, pianista e vocalist d'origine tedesca e formazione americana, ha collaborato con Mario Biondi e Fabrizio Bosso incontra nel 2016 Nicola Angelucci, percussionista jazz così capace di usare le mani da incrociarle con Lei. Nasce così un duo che quest'anno produrrà un disco con questo format. “La Tenda” modenese di CROSSROADS è l'occasione giusta per immaginare i brani elaborati e improvvisati per il lavoro che verrà. Angelucci compone partendo dalla batteria mentre Olivia dal piano insieme producono un sound esotico dai toni 'sacri' per il jazz perché si aggiungono il registro vocale femminile e le percussioni extra-jazz... Cuore d'Europa tra Italia e Germania la maratona dei festival musicali regionali apre a suoni, dinamiche e colori afroamericani, che ricordano più New York rispetto a Milano o Bologna.

